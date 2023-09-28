Після відбою повітряної тривоги на місце влучання одразу прибули оперативні служби. Наразі наслідки влучання вдалося ліквідувати.
Зауважте Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву: у що влучив агресор
Наслідки атаки по Миколаєву
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що місто Миколаїв зазнало ракетного удару ввечері, 27 вересня близько 21:44. Зокрема, на місці прильоту виникла пожежа.
Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано,
– зазначив він.
Кім також запевнив, що постраждалих внаслідок цинічної російської атаки – немає. На місці також працювали наші оперативні служби.
Варто зазначити, що 27 вересня о 20:20 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожого обстрілу Миколаївської області ракетами. Уже через пів години у Миколаєві пролунали потужні вибухи.
Міський голова міста Олександр Сєнкевич закликав нічого не знімати й не писати з місця. Він зазначив, що всю детальну інформацію опублікують згодом офіційні джерела.
Окупанти обстріляли Миколаївську область "Шахедами"
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти ввечері 27 і вночі 28 вересня вчергове атакували Миколаївську область. Зокрема, усього нашим захисникам вдалося знищити 22 ворожі цілі.
- Кім зазначив, що знищено два розвідувальних БпЛА типу "Орлан" та 20 ударних безпілотників "Шахед". Постраждалих внаслідок цієї атаки – немає.
- Водночас у кількох громадах Миколаївської області все ж було влучання через падіння уламків ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, що збили наші захисники. Так, у Сухоєланецькій громаді пошкоджено лінію електропостачання, а у Степівській – господарчу споруду.
- Крім того, росіяни також з артилерії обстріляли й акваторію Очаківської громади. Постраждалих внаслідок цього обстрілу там також немає.