Після відбою повітряної тривоги на місце влучання одразу прибули оперативні служби. Наразі наслідки влучання вдалося ліквідувати.

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Наслідки атаки по Миколаєву

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що місто Миколаїв зазнало ракетного удару ввечері, 27 вересня близько 21:44. Зокрема, на місці прильоту виникла пожежа.

Влучання відбулось в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано,

– зазначив він.

Кім також запевнив, що постраждалих внаслідок цинічної російської атаки – немає. На місці також працювали наші оперативні служби.

Варто зазначити, що 27 вересня о 20:20 Повітряні сили повідомили про загрозу ворожого обстрілу Миколаївської області ракетами. Уже через пів години у Миколаєві пролунали потужні вибухи.

Міський голова міста Олександр Сєнкевич закликав нічого не знімати й не писати з місця. Він зазначив, що всю детальну інформацію опублікують згодом офіційні джерела.

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