После отбоя воздушной тревоги на место попадания сразу прибыли оперативные службы. Последствия попадания удалось ликвидировать.
Заметьте Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву: во что попал агрессор
Последствия атаки по Николаеву
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что город Николаев получил ракетный удар вечером 27 сентября, около 21:44. В частности, на месте прилета возник пожар.
Попадание произошло в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано,
– отметил он.
Ким также заверил, что пострадавших в результате циничной российской атаки – нет. На месте тоже работали наши оперативные службы.
Следует отметить, что 27 сентября в 20:20 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеского обстрела Николаевской области ракетами. Уже через полчаса в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Городской голова города Александр Сенкевич призвал ничего не снимать и не писать с места. Он отметил, что всю подробную информацию опубликуют впоследствии официальные источники.
Оккупанты обстреляли Николаевскую область "Шахедами"
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты вечером 27 и ночью 28 сентября в очередной раз атаковали Николаевскую область. В частности, всего нашим защитникам удалось уничтожить 22 вражеские цели.
- Ким отметил, что уничтожены два разведывательных БПЛА типа "Орлан" и 20 ударных беспилотников "Шахед". Пострадавших в результате этой атаки – нет.
- В то же время в нескольких общинах Николаевской области все же было попадание из-за падения обломков вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов, сбитых нашими защитниками. Так, в Сухоеланецкой общине повреждена линия электроснабжения, а в Степовской – хозяйственное сооружение.
- Кроме того, россияне также из артиллерии обстреляли и акваторию Очаковской общины. Пострадавших в результате этого обстрела там тоже нет.