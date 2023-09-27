Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

Заметьте Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву: во что попал агрессор

В Николаеве слышали взрывы

В 20:20 в Воздушных силах сообщили об угрозе вражеских обстрелов Николаевской области.

Внимание! Николаевская область – ракетная опасность!

– говорится в сообщении.

Уже через час в областном центре прогремели мощные взрывы. Пока неизвестно, что именно это было – прилеты или звуки работы ПВО.

"Ничего не снимаем. Не пишем места. Вся информация – из официальных источников", – написал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Обратите внимание! По состоянию на 22:00 воздушная тревога продолжается в Николаевской, Кировоградской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Херсон – под массированным обстрелом

В Воздушных силах ВСУ в 21:21 сообщили о вражеских дронах в Херсонской области.

"Внимание! Херсонская область – ударные БпЛА типа Shahed курсом на Николаевскую область!" – говорится в сообщении.

Через полчаса глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин предупредил херсонцев об опасности.

Внимание! Херсон – под массированным обстрелом. Также фиксируем активность вражеской авиации в воздушном пространстве Херсона! Вероятны ракетные удары! Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!

– заявил Прокудин.