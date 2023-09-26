Во вторник, 26 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Об этом написал в соцсетях глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
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Что известно об атаке России на Херсон
После 15:00 в областном центре раздавались взрывы. Как сообщил Мрочко, есть прилеты.
В Херсоне раздаются взрывы. Есть прилеты в разных районах города,
– заявил он.
Начальник Херсонской ГВА призвал местных жителей перейти в безопасные места и быть осторожными.
Это уже вторая атака за сутки
Утром 26 сентября россияне тоже обстреливали Херсон. Под атакой захватчиков оказался Корабельный район областного центра.
Мрочко сообщил о 3 пострадавших. Двое из них получили медицинскую помощь на месте. 38-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Россия постоянно терроризирует Херсон
- Недавно российские захватчики попали в Днепровский район города. Они ударили зажигательными снарядами по жилым домам и убили одного человека.
- Позже выяснилось, что россияне унесли жизнь у 25-летнего местного жителя. Он погиб от полученных ранений.
- Раньше ночью оккупанты били по городу каждые 5 – 10 минут, повредив дома, транспорт и линии электропередач. Жители Херсона насчитали 52 прилета.