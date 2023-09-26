Во вторник, 26 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Об этом написал в соцсетях глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Что известно об атаке России на Херсон

После 15:00 в областном центре раздавались взрывы. Как сообщил Мрочко, есть прилеты.

В Херсоне раздаются взрывы. Есть прилеты в разных районах города,

– заявил он.

Начальник Херсонской ГВА призвал местных жителей перейти в безопасные места и быть осторожными.

Это уже вторая атака за сутки

Утром 26 сентября россияне тоже обстреливали Херсон. Под атакой захватчиков оказался Корабельный район областного центра.

Мрочко сообщил о 3 пострадавших. Двое из них получили медицинскую помощь на месте. 38-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Россия постоянно терроризирует Херсон