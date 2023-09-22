Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 Каналу, что защититься от таких мин и снарядов почти невозможно. По его словам, перекрытие в частных домах преимущественно сделано из бруса, его легко пробить.
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"Утром они активно били по прилегающим к Днепру районам, в частности, частному сектору, небольшим промзонам по Днепровскому району города. Убили мужчину. Там защититься почти невозможно от этих снарядов и мин, потому что в частных домах преимущественно перекрытие сделано из бруса. Оно легко пробивается любым типом снаряда", – объяснил он.
Переработка снарядов от "Града"
Владимир Молчанов отметил, что зажигательные снаряды – это кустарная переработка снарядов от "Града". Это химический снаряд с присутствием фосфора, иногда – разных натриевых смесей. Они загораются еще в воздухе, там взрываются. Затем эта горящая смесь разными мелкими кусками падает на землю.
Ее практически невозможно потушить, потому что выделяет кислород для своего собственного горения. Поэтому не нуждается в кислороде из внешней среды. Но этот ее недостаток с точки зрения зажигания, потому что ее можно изолировать, отбросить. Она больше горит сама, чем зажигает что-то другое,
– сказал он.
И хотя россиянам не очень удаются такие кустарные переработки, однако они все равно влекут за собой ужасные последствия.
Обстрелы продолжались очень долго, почти с 3:00 практически до 8:00. Оккупанты накрыли очень много кварталов в западной части города, убили людей прямо в домах.
"Здесь не работает ничего, кроме того, что в здании, доме надо прятаться в противоположную сторону, куда прилетает. Хотя иногда это невозможно, как в домах, расположенных торцом на юг. Прилетает с юга, может взрываться как с одной продольной стены, так и с другой. Поэтому там спрятаться практически негде. Особенно, если это общежития", – подчеркнул активист.
Россия обстреливает Херсон: последние новости
- Российские военные утром 22 сентября нанесли удар по Херсону. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что есть попадание в жилые дома. По данным Херсонской областной прокуратуры, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. Враг попал по частному дому, где и погиб 25-летний мужчина.
- За минувшие сутки Херсонская городская территориальная община была обстреляна 19 раз. Оккупанты использовали 88 снарядов. Поражения зафиксированы в Херсоне, Зеленовке, Садовом, Антоновке, Камышанах и Надднепрянском. В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 4 человека погибли, еще 6 – получили ранения различной степени тяжести.
- Россия обстреляла жилые дома Херсона в ночь на 21 сентября. Около 3:40 оккупанты попали в здание общежития, когда люди еще спали. В результате российского теракта трое мирных жителей погибли. Также 61-летняя херсонка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.