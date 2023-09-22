Российские военные нанесли удар по Днепровскому району Херсона. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что есть попадание в жилые дома.

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Россияне убили 25-летнего херсонца

Начальник Херсонской ГВА информировал, что в результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками есть двое пострадавших.

Впоследствии Мрочко добавил, что, по уточненной информации, войска России убили 25-летнего херсонца. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что мужчина скончался от полученных ранений.



Последствия обстрела Херсона / Фото Офис генпрокурора

Он также сообщил, что из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.



Оккупанты обстреляли Херсон / Фото Офис генпрокурора

Добавим, что около 08:40 Роман Мрочко сообщил, что армия России обстреливает прибрежную зону Херсона с временно оккупированного левого берега.

По данным Херсонской областной прокуратуры, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. Оккупанты попали по частному дому, где и погиб мужчина.

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