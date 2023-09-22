Российские военные нанесли удар по Днепровскому району Херсона. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что есть попадание в жилые дома.
Смотрите также Россияне выпустили десятки ракет: все, что известно о массированной атаке Украины 21 сентября
Россияне убили 25-летнего херсонца
Начальник Херсонской ГВА информировал, что в результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками есть двое пострадавших.
Впоследствии Мрочко добавил, что, по уточненной информации, войска России убили 25-летнего херсонца. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что мужчина скончался от полученных ранений.
Последствия обстрела Херсона / Фото Офис генпрокурора
Он также сообщил, что из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.
Оккупанты обстреляли Херсон / Фото Офис генпрокурора
Добавим, что около 08:40 Роман Мрочко сообщил, что армия России обстреливает прибрежную зону Херсона с временно оккупированного левого берега.
По данным Херсонской областной прокуратуры, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. Оккупанты попали по частному дому, где и погиб мужчина.
Россия не прекращает удары по Херсону: сколько было обстрелов в сутки
- За минувшие сутки Херсонская городская территориальная община была обстреляна 19 раз. Оккупанты использовали 88 снарядов.
- Удары зафиксированы в Херсоне, Зеленовке, Садовом, Антоновке, Камышанах и Надднепрянском.
- В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 4 человека погибли, еще 6 – получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
- Россия обстреляла жилые дома Херсона в ночь на 21 сентября. Около 3:40 оккупанты попали в здание общежития, когда люди еще спали.
- В результате российского теракта трое мирных жителей погибли. Также 61-летняя херсонка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
- Жители Херсона рассказали, что ночью 21 сентября российские террористы били по городу каждые 5 – 10 минут. Они насчитали 52 "прилета".
- В МВД сообщили, что в Херсоне враг нанес удары по жилым кварталам из различного оружия.