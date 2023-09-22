Російські військові завдали удару по Дніпровському району Херсона. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що є влучання у житлові будинки.

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Росіяни вбили 25-річного херсонця

Начальник Херсонської МВА інформував, що внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами є двоє постраждалих.

Згодом Мрочко додав, що, за уточненою інформацією, війська Росії вбили 25-річного херсонця. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що чоловік помер від отриманих поранень.



Наслідки обстрілу Херсона / Фото Офіс генпрокурора

Він також повідомив, що через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі.



Окупанти обстріляли Херсон / Фото Офіс генпрокурора

Додамо, що близько 08:40 Роман Мрочко інформував, що армія Росії обстрілює прибережну зону Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти здійснили артилерійський обстріл. Окупанти поцілили по приватному будинку, де й загинув чоловік.

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