Російські військові завдали удару по Дніпровському району Херсона. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що є влучання у житлові будинки.
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Росіяни вбили 25-річного херсонця
Начальник Херсонської МВА інформував, що внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами є двоє постраждалих.
Згодом Мрочко додав, що, за уточненою інформацією, війська Росії вбили 25-річного херсонця. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що чоловік помер від отриманих поранень.
Наслідки обстрілу Херсона / Фото Офіс генпрокурора
Він також повідомив, що через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі.
Окупанти обстріляли Херсон / Фото Офіс генпрокурора
Додамо, що близько 08:40 Роман Мрочко інформував, що армія Росії обстрілює прибережну зону Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.
За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти здійснили артилерійський обстріл. Окупанти поцілили по приватному будинку, де й загинув чоловік.
Росія не припиняє удари по Херсону: скільки було обстрілів за добу
- За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 19 разів. Окупанти використали 88 снарядів.
- Ураження зафіксовані в Херсоні, Зеленівці, Садовому, Антонівці, Комишанах та Наддніпрянському.
- Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу 4 людини загинули, ще 6 – зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога.
- Росія обстріляла житлові будинки Херсона у ніч на 21 вересня. Близько 3:40 окупанти поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.
- Унаслідок російського теракту троє мирних жителів загинули. Також 61-річна херсонка була госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.
- Мешканці Херсона розповіли, що вночі 21 вересня російські терористи били по місту кожні 5 – 10 хвилин. Вони нарахували 52 "прильоти".
- У МВС повідомили, що у Херсоні ворог завдав ударів по житлових кварталах з різного озброєння.