Російські військові завдали удару по Дніпровському району Херсона. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що є влучання у житлові будинки.

Дивіться також Росіяни випустили десятки ракет: все, що відомо про масовану атаку України 21 вересня

Росіяни вбили 25-річного херсонця

Начальник Херсонської МВА інформував, що внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами є двоє постраждалих.

Згодом Мрочко додав, що, за уточненою інформацією, війська Росії вбили 25-річного херсонця. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що чоловік помер від отриманих поранень.


Наслідки обстрілу Херсона / Фото Офіс генпрокурора

Він також повідомив, що через влучання ворожих снарядів виникли пожежі у житловому будинку та гаражі.


Окупанти обстріляли Херсон / Фото Офіс генпрокурора

Додамо, що близько 08:40 Роман Мрочко інформував, що армія Росії обстрілює прибережну зону Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

За даними Херсонської обласної прокуратури, окупанти здійснили артилерійський обстріл. Окупанти поцілили по приватному будинку, де й загинув чоловік.

Росія не припиняє удари по Херсону: скільки було обстрілів за добу

  • За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 19 разів. Окупанти використали 88 снарядів.
  • Ураження зафіксовані в Херсоні, Зеленівці, Садовому, Антонівці, Комишанах та Наддніпрянському.
  • Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу 4 людини загинули, ще 6 – зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога.
  • Росія обстріляла житлові будинки Херсона у ніч на 21 вересня. Близько 3:40 окупанти поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.
  • Унаслідок російського теракту троє мирних жителів загинули. Також 61-річна херсонка була госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.
  • Мешканці Херсона розповіли, що вночі 21 вересня російські терористи били по місту кожні 5 – 10 хвилин. Вони нарахували 52 "прильоти".
  • У МВС повідомили, що у Херсоні ворог завдав ударів по житлових кварталах з різного озброєння.