Ворожий удар стався близько 3:40 21 вересня. Росія поцілила у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.
Важливо Росіяни обстріляли ракетами Київ: внаслідок атаки є 7 постраждалих
Окупанти вдарили по Херсону
Як стало відомо, вночі Росія вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Загарбники поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.
Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.
61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості.
Окрім цього, 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.
Згодом в ОВА уточнили, що загиблі внаслідок нічного російського терору – двоє чоловіків віком 29 і 41 рік. Вони перебували всередині гуртожитку, в який поцілили окупанти.
Станом на 8:30 відомо, що троє людей загинуло – два чоловіка та жінка. Поранених – п’ять цивільних людей. На місці працюють правоохоронці та відповідні служби. Триває розбір завалів.
Масована атака України 21 вересня
- За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м. Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.
- Внаслідок атаки на території Київської області виявлені збиті уламки ворожих ракет. Наразі відомо про двох постраждалих.
- У Рівному є прильоти внаслідок сьогоднішньої атаки, повідомив керівник ОВА Коваль.
- У Голосіївському районі Києва пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.
- У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.
- За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці, постраждалих немає.
- У Дарницькому – всі служби ще працюють на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.