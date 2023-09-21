Усім цим людям надали медичну допомогу на місці або госпіталізували до лікарні. Водночас кількість постраждалих у Києві може ще збільшитися.

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Що відомо про постраждалих у Києві

Віталій Кличко зазначив, що станом на 7:04 відомо про 7 постраждалих людей у Дарницькому районі.

За даними медиків, постраждали 7 людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці,

– сказав мер Києва.

Раніше мер міста повідомляв, що у Дарницькому районі міста було відомо про 5 постраждалих. Трьох, серед них 18-річна дівчина та 9-річна дівчинка, госпіталізували. А ще двом медики надали допомогу на місці.

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