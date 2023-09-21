Під ранок 21 вересня росіяни атакували Україну крилатими ракетами. Вони летіли відразу з кількох напрямків. Частина з повітряних цілей різко звернула на Київ. Згодом стало відомо про вибухи у столиці.

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Що відомо про атаку на Київ

О 07:04 Віталій Кличко актуалізував інформацію щодо ракетного удару по столиці. Він зазначив, що "Київ пережив чергову нічну атаку російських варварів".

Голосіївський район. У частині, що розташована у центрі столиці, пошкоджені вікна 5-поверхівки. Руйнувань і постраждалих немає.

У частині, що розташована у центрі столиці, пошкоджені вікна 5-поверхівки. Руйнувань і постраждалих немає. Святошинський район. Відновили постачання електроенергії. Після падіння уламків там були перебої.

Відновили постачання електроенергії. Після падіння уламків там були перебої. Дарницький район. Медики зазначають, що постраждали 7 людей. Трьох доправили до лікарні, а ще четверо – отримали допомогу на місці.

Медики зазначають, що постраждали 7 людей. Трьох доправили до лікарні, а ще четверо – отримали допомогу на місці. Також усі служби працюють на місці падіння уламків у районі. Вони впали на території інфраструктурного об'єкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти.

У Києві працювала ППО

Звернімо увагу на те, що повітряна тривога у Києві пролунала о 04:26, а в Київській області – через хвилину. А вже о 05:55 надійшло повідомлення про те, що у столиці пролунали вибухи.

Передувало цьому попередження від Повітряних сил ЗСУ. О 05:51 написали, що група крилатих ракет змінила курс і летить на Київ. Інша частина – у західному напрямку. Також попрохали мешканців Києва перебувати в укриттях.

Моніторингові канали о 05:57 зазначили, що у Києві працює ППО. Закликали не покидати укриттів, а також не стояти біля вікон. Пам'ятайте про власну безпеку, а також про те, що під час роботи ППО можуть падати уламки. Власне, інформацію про збиття повітряних цілей підтвердив і міський голова.

Вже о 06:07 Віталій Кличко зазначив, що був вибух у Дарницькому районі. Очільник міської ради додав, що на місце вирушили всі служби. Крім того, є виклик до Голосіївського району.

О 06:10 Віталій Кличко зазначив, що у деяких мікрорайонах Святошинського району відсутнє світло та вода. Там працюють екстрені служби.

Невдовзі Віталій Кличко зазначив, що у Шевченківському районі уламки ракет пошкодили газову трубу. Він додав, що немає пожежі. На місці працює газова служба. Крім того, у Дарницькому районі зафіксували руйнування нежитлових будівель. Що стосується постраждалих, то наразі така інформація не надходила.

Віталій Кличко додав, що рятувальники гасять пожежу у Дарницькому районі. За його словами, є звернення до медиків. У Голосіївському районі відсутні руйнування та постраждалі.

Наслідки падіння уламків у Києві / Фото КМВА

Вибухи у Харкові та Хмельницькому

Під час повітряної тривоги вибухи також пролунали й в інших областях. Як зазначив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, чути вибухи. Він додав, що працюють сили ППО. Мешканців він закликав залишатися в укриттях.

Тим часом міський голова Харкова зазначив, що в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Місцеві кореспонденти нарахували, що їх було аж шість. За попередніми даними, росіяни атакували місто ракетами С-300.