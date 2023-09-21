К утру 21 сентября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами. Они летели сразу по нескольким направлениям. Часть воздушных целей резко обратила в Киев. Впоследствии стало известно о взрывах столицы.

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Что известно об атаке на Киев

В 07:04 Виталий Кличко актуализировал информацию о ракетном ударе по столице. Он отметил, что "Киев пережил очередную ночную атаку российских варваров".

Голосеевский район. В части, расположенной в центре столицы, повреждены окна 5-этажки. Разрушений и пострадавших нет.

В части, расположенной в центре столицы, повреждены окна 5-этажки. Разрушений и пострадавших нет. Святошинский район. Возобновили поставки электроэнергии. После падения обломков там были перебои.

Возобновили поставки электроэнергии. После падения обломков там были перебои. Дарницкий район. Медики отмечают, что пострадали семь человек. Трое доставлены в больницу, а еще четверо – получили помощь на месте.

Медики отмечают, что пострадали семь человек. Трое доставлены в больницу, а еще четверо – получили помощь на месте. Также все службы работают на месте падения обломков в районе. Они упали на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.

В Киеве работала ПВО

Обратим внимание, что воздушная тревога в Киеве прозвучала в 04:26, а в Киевской области – через минуту. А уже в 05:55 поступило сообщение о том, что в столице прогремели взрывы.

Предшествовало этому предупреждение от Воздушных сил ВСУ. В 05:51 написали, что группа крылатых ракет сменила курс и летит на Киев. Вторая часть – в западном направлении. Также попросили жителей Киева находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы в 05:57 отметили, что в Киеве работает ПВО. Призвали не покидать укрытий, а также не стоять у окон. Помните о своей безопасности, а также о том, что во время работы ПВО могут падать обломки.

Уже в 06:07 Виталий Кличко отметил, что произошел взрыв в Дарницком районе. Глава городского совета добавил, что на место отправились все службы. Кроме того, есть вызов в Голосеевский район.

В 06:10 Виталий Кличко отметил, что в некоторых микрорайонах Святошинского района отсутствует свет и вода. Там работают экстренные службы.

Вскоре Виталий Кличко отметил, что в Шевченковском районе обломки ракет повредили газовую трубу. Он добавил, что нет пожара. На месте работает газовая служба. Кроме того, в Дарницком районе зафиксировали разрушение нежилых построек. Что касается пострадавших, то в настоящее время такая информация не поступала.

Последствия падения обломков в Киеве / Фото КМВА​

Взрывы в Харькове и Хмельницком

Во время воздушной тревоги взрывы также прогремели и в других областях. Как отметил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, слышны взрывы. Он добавил, что работают силы ПВО. Жителей он призвал оставаться в укрытиях.

Между тем городской голова Харькова отметил, что в областном центре раздалось несколько взрывов. Местные корреспонденты насчитали, что их было шесть. По предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300.