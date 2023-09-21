Кроме того, в области объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей Хмельницкого и области пройти в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрывах в Хмельницком
Находящиеся на месте событий корреспонденты Общественного сообщили, что в Хмельницком раздавались взрывы. В настоящее время область находится под угрозой атаки российскими ракетами.
В Хмельницком слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога,
– отметили журналисты.
Впоследствии первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в телеграм-канале написал, что взрывы связаны с работой нашей противовоздушной обороны.
"Слышны взрывы. Работают силы ПВО", – сказал он.
Напоследок он призвал людей направиться в укрытие из-за высокой угрозы ракетной опасности для Хмельницкой области.
В конце концов городской голова Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что прилеты на территории общины по состоянию на 6 часов 38 минут – не зафиксированы.
Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину
- Первые воздушные тревоги прозвучали в Украине около 4 утра. Тогда предупреждали об угрозе российских крылатых ракет, которые оккупанты запускали из своих стратегических бомбардировщиков, перемещённые оккупантами до этого с аэродрома в Оленьи.
- Уже впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Киеве. Там сообщали о работе сил противовоздушной обороны и призывали людей держаться подальше от окон и опасных во время воздушной тревоги предметов.
- Взрывы также слышали и в Черкасской области. Там также работало украинское ПВО, поэтому призвали жителей региона немедленно направляться в укрытие.
- Кроме того, россияне также атаковали украинский Харьков из Белгородской области, предварительно ракетами С-300. Там слышали 6 взрывов, а уже со временем на месте попаданий работали экстренные службы.