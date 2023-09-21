Кроме того, в области объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей Хмельницкого и области пройти в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Хмельницком

Находящиеся на месте событий корреспонденты Общественного сообщили, что в Хмельницком раздавались взрывы. В настоящее время область находится под угрозой атаки российскими ракетами.

В Хмельницком слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога,

– отметили журналисты.

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Впоследствии первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в телеграм-канале написал, что взрывы связаны с работой нашей противовоздушной обороны.

"Слышны взрывы. Работают силы ПВО", – сказал он.

Напоследок он призвал людей направиться в укрытие из-за высокой угрозы ракетной опасности для Хмельницкой области.

В конце концов городской голова Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что прилеты на территории общины по состоянию на 6 часов 38 минут – не зафиксированы.

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