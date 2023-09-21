Ночью 21 сентября Россия снова атаковала Украину с воздуха, применив крылатые ракеты авиационного базирования. В частности, Воздушные силы сообщали о пусках с самолетов Ту-95мс.

Важно знать Масштабная воздушная тревога: происходит очередная ракетная атака на Украину

Ракетная атака на Черкасскую область: работает ПВО

В 4 утра Воздушные силы сообщили, что есть угроза пускам крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. О взлете носителей крылатых ракет с аэродрома "Оленья" стало известно несколькими часами ранее.

К 5 часам ВС написали, что несколько групп ракет зашли в украинское воздушное пространство. Первая из них двигалась как раз в Черкасскую область.

В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Верим в ВСУ!

– написал в 05:27 в телеграме глава ОВА Игорь Табурец.

Воздушная тревога продолжается по состоянию на данный момент, опасность не миновала. До отбоя следует оставаться в укрытиях или других безопасных местах.