Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Украинцам напоминают, что находиться там следует до отбоя. Пожалуйста, не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание Ракетами попали в цель: эксклюзивные детали, как Украина уничтожила российскую военную базу в Крыму
Также важно доверять информации только из официальных источников. Россия ведет активную информационную войну. Оккупанты атакуют территорию Украины не только ракетами и дронами, но и фейками.
Тревога 21 сентября: что происходило ночью в воздушном пространстве