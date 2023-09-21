Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Украинцам напоминают, что находиться там следует до отбоя. Пожалуйста, не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Ракетами попали в цель: эксклюзивные детали, как Украина уничтожила российскую военную базу в Крыму

Также важно доверять информации только из официальных источников. Россия ведет активную информационную войну. Оккупанты атакуют территорию Украины не только ракетами и дронами, но и фейками.

Тревога 21 сентября: что происходило ночью в воздушном пространстве

04:27 Тревога в Киеве, Киевской области и других областях Центра и Севера Украины.

04:00 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога: "Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС". Мониторинговые каналы заявили, что пуск уже мог состояться. Тем временем тревогу объявили во всех областях Востока.