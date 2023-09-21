В настоящее время спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Остальные последствия – уточняются.

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Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка – девочку.

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Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки,

– отметил он.

По словам мэра, в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

Количество пострадавших увеличилось

Позже Кличко уточнил, что в Дарницком районе 5 пострадавших. Троих (в том числе 9-летняя девочка) госпитализировали. Двоим медики оказали помощь на месте.

По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них – в больницах города. Четверо получили помощь на месте.

Последствия падения обломков в Дарницком районе / фото КГВА

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