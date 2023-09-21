Около 6 часов утра российские террористы нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом пишет 24 Канал.

Обратите внимание Масштабная воздушная тревога: происходит очередная ракетная атака на Украину

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Что известно об атаке на Харьков

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 05:49. Мониторинговые каналы сообщили о пусках из С-300. Глава ОВА подтвердил атаку на город. Также призвал находиться в укрытиях.

В 06:01 СМИ сообщили об уже шестом взрыве в областном центре. Впоследствии городской голова отметил, что всего было по меньшей мере 6 прилетов. Подробности рассказал глава ОВА.

Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется,

– сообщил Синегубов.

Добавил, что экстренные службы работают на местах попадания. Отметим, что в 06:15 в Харькове объявили отбой тревоги.

Около 7 часов городской голова рассказал, что, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Также отметил, что на месте прилетов работают соответствующие службы.

Есть информация о двух пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова. Оба госпитализированы в больницу,

– отметил Терехов.

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