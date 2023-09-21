Всем этим людям оказали медицинскую помощь на месте или госпитализировали в больницу. В то же время, количество пострадавших в Киеве может еще увеличиться.

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Что известно о пострадавших в Киеве

Виталий Кличко отметил, что по состоянию на 7:04 известно о 7 пострадавших людей в Дарницком районе.

По данным медиков, пострадали семь человек. Трое из них находятся в больницах города. Четверо получили помощь на месте,

– сказал мэр Киева.

Ранее мэр города сообщал, что в Дарницком районе города было известно о 5 пострадавших. Трое, среди них 18-летняя девушка и 9-летняя девочка, госпитализировали. А еще двоим медики оказали помощь на месте.

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