Ранее в украинской столице сообщалось о работе противовоздушной обороны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Что известно о повреждениях в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что обломки российской ракеты повредили газовую трубу в Шевченковском районе украинской столицы. По его словам, последствия ликвидируют экстренные службы.

Пожара нет. Газовая служба на месте,

– сказал он.

Мэр украинской столицы подчеркнул, что в Дарницком районе столицы есть разрушение нежилых построек. Он подчеркнул, что в настоящее время информации о пострадавших нет.

Далее мэр Киева заявил, что спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Кроме того, есть обращения к медикам. В то же время в Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.

Россия ночью обстреляла Киев ракетами