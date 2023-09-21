Ранее в украинской столице сообщалось о работе противовоздушной обороны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
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Что известно о повреждениях в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что обломки российской ракеты повредили газовую трубу в Шевченковском районе украинской столицы. По его словам, последствия ликвидируют экстренные службы.
Пожара нет. Газовая служба на месте,
– сказал он.
Мэр украинской столицы подчеркнул, что в Дарницком районе столицы есть разрушение нежилых построек. Он подчеркнул, что в настоящее время информации о пострадавших нет.
Далее мэр Киева заявил, что спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Кроме того, есть обращения к медикам. В то же время в Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.
Россия ночью обстреляла Киев ракетами
- Первые воздушные тревоги прозвучали в Украине около 4 утра. Тогда предупреждали об угрозе российских крылатых ракет, которые оккупанты запускали из своих стратегических бомбардировщиков, перемещенные оккупантами до этого с аэродрома в Оленьи.
- Уже впоследствии стало известно, что взрывы прогремели в Киеве. Там сообщали о работе сил противовоздушной обороны и призывали людей держаться подальше от окон и опасных во время воздушной тревоги предметов.
- В конце концов в Святошинском районе украинской столицы во время ракетной атаки исчезли свет и вода. Мэр города Виталий Кличко отметил, что на месте уже работают соответствующие спецслужбы.
- После взрывов в украинской столице также стало известно о первых пострадавших. Виталий Кличко отметил, что в Дарницком районе пострадали 18-летняя девушка и 9-летний ребенок. Их госпитализировали в больницу. Впоследствии Кличко уточнил, что в Дарницком районе 5 пострадавших, двоим из которых медики оказали помощь на месте.