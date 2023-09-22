Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 Каналу, що захиститися від таких мін та снарядів майже неможливо. За його словами, перекриття у приватних будинках переважно зроблене з бруса, його легко пробити.

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"Зранку вони активно били по прилеглих до Дніпра районах, зокрема, приватному сектору, невеликих промзонах, по Дніпровському районі міста. Вбили чоловіка. Там захиститися майже неможливо від цих снарядів та мін, тому що у приватних будинках переважно перекриття зроблене з бруса. Воно легко пробивається будь-яким типом снаряда", – пояснив він.

Переробка снарядів від "Граду"

Володимир Молчанов зазначив, що запалювальні снаряди – це кустарна переробка снарядів від "Граду". Це хімічний снаряд з присутністю фосфору, іноді – різних натрієвих сумішей. Вони загоряються ще у повітрі, там вибухають. Потім ця палаюча суміш різними дрібними шматками падає на землю.

Її практично неможливо загасити, бо вона виділяє кисень для свого власного горіння. Тому не потребує кисню із зовнішнього середовища. Але це її недолік з точки зору запалювання, тому що її можна ізолювати, відкинути. Вона більше горить сама, ніж запалює щось інше,

– сказав він.

І хоч росіянам не дуже вдаються такі кустарні переробки, однак вони все одно спричиняють жахливі наслідки.

Обстріли тривали дуже довго, майже з 3:00 практично до 8:00. Окупанти накрили дуже багато кварталів у західній частині міста, вбили людей прямо в оселях.

"Тут не працює нічого, крім того, що у будівлі, будинку треба ховатися у протилежний бік, куди прилітає. Хоча іноді це неможливо, як у будинках, які розташовані торцем на південь. Прилітає з півдня, може вибухати як з одної поздовжньої стіни, так і з іншої. Тому там заховатися практично нема де. Особливо, якщо це гуртожитки", – наголосив активіст.

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