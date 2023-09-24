В очередной раз российские оккупанты терроризируют украинские города. В частности, за сутки 21 сентября враг 52 раза ударил по Херсону – прилеты фиксировали каждые 5 – 10 минут.

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Враг цинично атакует Херсон

Армия России 24 сентября нанесла по Херсону два удара управляемыми авиабомбами. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Одной попали по промзоне в Днепровском районе, другой по гражданской инфраструктуре в Корабельном районе. Пока информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги! Не подвергайте себя опасности,

– предупредил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Утром в этот же день оккупанты обстреляли Херсонскую область ракетами. Они совершили авиаудары по ряду населенных пунктов Бериславского района. В общей сложности погибли два человека, трое получили ранения.

Около 12:00 россияне нанесли удар артиллерией прямо по городу Херсон. Удар повредил частные дома, квартиры, детский сад. Пострадали 4 местных жителя, двое из них находятся в больнице. Мужчины 80 и 50 лет просто шли в магазин, когда россияне атаковали. Еще два человека, мужчины в возрасте 54 года и 81 год, получили легкие травмы.

Последствия обстрела центра Херсона: смотрите видео