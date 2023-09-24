Вчергове російські окупанти тероризують українські міста. Зокрема, за добу 21 вересня ворог 52 рази вдарив по Херсону – прильоти фіксували кожні 5 – 10 хвилин.

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Ворог цинічно атакує Херсон

Армія Росії 24 вересня завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі.

Відомо, що травми отримала жінка-охоронець. Вона в цей час знаходилася на території підприємства, куди поцілила КАБ. У неї ждіагностували легкі ушкодження – допомогу надали прямо на місці.

Будь ласка, залишайтеся в укриттях до завершення повітряної тривоги! Не наражайте себе на небезпеку,

– попередив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Обстріли не зупиняються

Зранку, у цей же день окупанти обстріляли Херсонську область ракетами. Вони здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району. Загалом загинуло дві особи, троє отримали поранення.

Близько 12:00 росіяни завдали удару артилерією безпосередньо по місту Херсон. Удар пошкодив приватні будинки, квартири, дитячий садок. Постраждало 4 місцеві жителі, двоє з них перебувають у лікарні. Чоловіки 80 та 50 років просто йшли до магазину, коли росіяни атакували. Ще двоє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік, отримали легкі травми.

Росіяни не дають Херсону спокій