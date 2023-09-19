Росія знову атакувала Херсон 19 вересня. Цього разу загарбники обстріляли один з вишів.

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Що відомо про обстріл вишу

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив, що ворожа артилерія вдарила по місту після 15:00. Окупанти поцілили по Корабельному району.

Після 15:00 ворог обстріляв Корабельний район Херсона. Через російську агресію постраждали ще двоє людей,

– написав він в соцмережах.

За його словами, станом на вечір 19 вересня у Херсоні 2 загиблих та 3 поранених через атаки Росії.

Херсонська обласна військова адміністрація поділилася подробицями про двох постраждалих людей. Ними виявилися жительки Херсона. 31-річна жінка отримала мінно-вибухову травму. 45-річну жительку ушпиталили у стані середньої тяжкості.

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Росія знову обстріляла Херсон

В цей же день, о 09:35, російські загарбники теж атакували обласний центр. Під їхнім прицілом знову опинився Корабельний район.

Вранці росіяни обстріляли вулицю Нафтовиків та влучили у тролейбус №9. В результаті двоє чоловіків віком 33 та 57 років, що перебували у транспорті, отримали поранення. Їх ушпиталили.

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 57-річний пасажир помер у лікарні. Також стало відомо, що внаслідок російської атаки загинув старший сержант поліції, який перебував поруч із тролейбусом. Йому було 49 років.

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