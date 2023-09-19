Росіяни не дають спокою Херсону й області. Вони регулярно обстрілюють регіон, тероризуючи мирне населення. На жаль, зранку 19 вересня ворог знову атакував сам Херсон.
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Обстріляли тролейбус
Як зазначив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, поранень зазнали двоє пасажирів тролейбуса. Мовиться про чоловіків віком 33 і 57 років. За наявною інформацією, їх ушпиталили. Потерпілим проводять обстеження та надають усю необхідну медичну допомогу.
Внаслідок атаки постраждали двоє пасажирів тролейбуса / Фото Прокудіна
Росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: дивіться відео
Детальніше про ситуацію розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, окупанти обстріляли Корабельний район о 09:35. На вулиці Нафтовиків вони поцілили у тролейбус №9. Він зазначив, що поруч перебував старший сержант поліції, котрий загинув внаслідок атаки.
Ворог влучив у тролейбус на вулиці Нафтовиків / Фото Мрочка
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що внаслідок артилерійського обстрілу Херсону загинув 49-річний сержант поліції. Він висловив співчуття родині загиблого поліцейського.
Росіяни влучили у тролейбус з пасажирами / Фото Ігоря Клименка
Що стосується потерпілих, то вони тяжко поранені. Артилерія окупантів понівечила тролейбус.
Внаслідок обстрілу також загорілася складська будівля. Рятувальники ліквідовують пожежу площею близько 1000 квадратних метрів.