Співробітник МВС зазнав поранення. Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Росіяни обстріляли Херсонщину

Мрочко зазначив, що внаслідок обстрілу російськими військами села Садове Херсонської міської територіальної громади близько 14:30 поранень зазнав співробітник МВС. За допомогою він звернувся сам. Медики оцінюють стан постраждалого як легкий.

У Херсоні внаслідок обстрілу армією РФ, здійсненого близько 16:00, поранено 19-річного чоловіка. У момент прильоту він перебував на вулиці. Наразі поранений у лікарні,

– написав через пів години начальник Херсонської МВА.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що Росія також вбила літнього чоловіка.

"Близько 14:50 окупанти вгатили по Томиній Балці Білозерського району. Під вогонь на своєму подвір'ї потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", – зазначив посадовець.



Росіяни вбили чоловіка на Херсонщині / Фото Офісу генпрокурора

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Розпочалося розслідування

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 17 вересня 2023 року близько 15:00 російські військові вкотре обстріляли Білозерську громаду Херсонського району. У селищі від отриманих поранень загинув 69-річний чоловік, який перебував на подвір'ї домоволодіння,

– мовиться у повідомленні.

Дані щодо постраждалих уточнюються. Внаслідок атаки пошкодилися щонайменше п'ять приватних будинків та господарські споруди.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", – підсумували в Офісі генпрокурора.



Розпочалося розслідування / Фото Офісу генпрокурора