Після того, як навесні росіяни захопили Херсон, мер Ігор Колихаєв не виїхав з міста і залишався разом зі своїми людьми, допоки окупанти його не викрали та не вивезли у невідомому напрямку.

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Мер міста – у списку полонених

Понад рік доля міського голови була невідомою. Втім, у вересні 2023 року ситуація прояснилася.

За словами сина Колихаєва Святослава, його батько перебуває у російському полоні. Цю інформацію підтвердив міжнародний комітет Червоного Хреста.

Там повідомили, що російська сторона подала Ігоря Колихаєва до списку полонених. Він наразі перебуває на території Росії.

Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу,

– зауважив син.

Дратував окупантів, бо залишився вірним Херсону та Україні

Ігор Колихаєв був до останнього в окупованому місті. Він звертався до херсонців із закликом не піддаватися російській пропаганді і чекати на звільнення. Колихаєв поширював меседжі про те, що Херсон – це Україна. Мер заявляв, що залишиться вірним своєму місту.

За його головування у Херсоні, який вже перебував під тимчасовою окупацією, на мерії вивішували український прапор, натякаючи ворогу, що він тут довго не затримається.

Спокій. Аналітика. Патріотизм. Характер. Лише так ми зможемо перемогти,

– писав мер.

25 квітня окупанти захопили будівлю мерії. Працівники покинули будівлю, останнім з неї вийшов Колихаєв.

А 28 червня стало відомо, що незламного мера викрали. Коли той виходив із власного авто біля одного з комунальних підприємств, його затримали працівники росгвардії та ФСБ.

На підприємстві росіяни провели обшук – перерили документи та забрали жорсткі диски з інформацією з комп'ютерів. Самого Колихаєва посадили в автобус та повезли у невідомому напрямку.