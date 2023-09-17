Про те, що Геннадій Лагута помер, повідомив чинний очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Натомість джерела видання "МОСТ" повідомляють, що він помер в одній з київських лікарень у ніч на 17 вересня.

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Олександр Прокудін, який наразі очолює Херсонську військову адміністрацію, висловив співчуття родині Геннадія Лагути.

Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича,

– написав Прокудін.

Що відомо про Геннадія Лагуту

Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 році у Бердянську Запорізької області, а в Херсон потрапив наприкінці 90-х років.

Спершу він працював у Державній службі охорони, а згодом став начальником охорони в компаніях депутата міської ради Івана Бебка.

У 2016 році Лагута влаштувався заступником директора на херсонське комунальне підприємство "Сервіс-центр" й пізніше очолив це паркувальне КП. Там чоловік пропрацював з квітня до серпня 2016 року, а вже у 2018 році пішов працювати на Ігоря Колихаєва.

Від 2019 року Геннадій Лагута був помічником-консультантом нардепа Ігоря Колихаєва, а в лютому 2020 року очолив його партію "Нам тут жити". Депутати обрали його заступником голови облради.

Як Лагута став очільником Херсонської ОВА

У 2021 році Лагута балотувався до Верховної Ради по округу № 184, а згодом зняв свою кандидатуру на користь кандидата від "Слуги Народу" Сергія Козиря.

ЗМІ стверджують, що через це 27 жовтня 2021 року Геннадія Лагуту призначили головою Херсонської ОДА, яку він очолював до липня 2022 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії він поїхав з Херсона і зник майже на пів року, а 9 липня 2022 року його звільнили з займаної посади.

До слова, також Лагута перебував під слідством за підозрою у викраденні автомобіля Toyota Highlander: