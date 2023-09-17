О том, что Геннадий Лагута умер, сообщил действующий глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. В то же время источники издания "МОСТ" сообщают, что он скончался в одной из киевских больниц в ночь на 17 сентября.

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Александр Прокудин, возглавляющий Херсонскую военную администрацию, выразил соболезнования семье Геннадия Лагуты.

Выражаем искренние соболезнования семье покойного и разделяем ее горе. Понимаем горечь потери всех, кто знал, любил и уважал Геннадия Николаевича,

– написал Прокудин.

Что известно о Геннадии Лагуте

Геннадий Лагута родился 10 августа 1974 года в Бердянске Запорожской области, а в Херсон попал в конце 90-х годов.

Сначала он работал в Государственной службе охраны, а затем стал начальником охраны в компаниях депутата городского совета Ивана Бебко.

В 2016 году Лагута устроился заместителем директора на херсонское коммунальное предприятие "Сервис-центр" и позже возглавил парковочное КП. Там мужчина проработал с апреля по август 2016 года, а уже в 2018 году пошел работать на Игоря Колихаева.

С 2019 года Геннадий Лагута был помощником-консультантом нардепа Игоря Колихаева, а в феврале 2020 года возглавил его партию "Нам здесь жить". Депутаты избрали его заместителем председателя облсовета.

Как Лагута стал главой Херсонской ОВА

В 2021 году Лагута баллотировался в Верховную Раду по округу №184, а затем снял свою кандидатуру в пользу кандидата от "Слуги Народа" Сергея Козыря.

СМИ утверждают, что поэтому 27 октября 2021 года Геннадия Лагуту назначили главой Херсонской ОГА, которую он возглавлял до июля 2022 года.

После полномасштабного вторжения России он уехал из Херсона и скрылся почти на полгода, а 9 июля 2022 года его уволили с занимаемой должности.

Кстати, также Лагута находился под следствием по подозрению в краже автомобиля Toyota Highlander: