Россия обстреляла амбулаторию в селе Станислав Херсонской области. В медицинском заведении повреждены окна и крыша.
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Пострадали две женщины
В результате очередного вражеского обстрела Херсонщины пострадала 33-летняя фельдшарша.
Минно-взрывную травму и контузию получила фельдшер. Пострадавшей оказывают медпомощь,
– сообщил глава Херсонской ОВА.
Также пострадала 63-летняя пациентка.
Россия не дает покоя мирному городу и области. Недавно страна-агрессорка ударила по жилой многоэтажке. Это произошло в четверг, 7 сентября. К счастью, на момент атаки в этом доме никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.
В результате обстрела в одной из комнат этой квартиры произошло возгорание. Спасатели быстро добрались до здания и ликвидировали пожар.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Украинские защитники на протяжении 10 сентября не допустили российских захватчиков к позициям в Херсонской области, которые потеряли ранее оккупанты. В то же время наши военные смогли уничтожить 6 вражеских катеров в дельте реки Днепр. Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне атаковали из воды, маневрируя среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонской области. Однако все эти попытки нивелировать вооруженные силы нашего государства.
- На левобережье Херсонщины оккупанты проводят так называемые "выборы". Из-за продолжающегося наступления ВСУ россияне напуганы и агрессивны, поэтому заставляют людей голосовать, а за мужчинами устроили настоящую "охоту". У окупантов с одной стороны продолжается истерика, а с другой – проходят псевдовыборы.
- Ситуация на Юге Украины остается напряженной. У врага много резервов, но это ему не очень помогает. Силы обороны наносят российским оккупантам безумные потери. Руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что происходит в Херсонской области. По ее словам, российские захватчики прибегают к привычной тактике – террору мирного населения.