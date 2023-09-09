Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что происходит на Херсонщине. По ее словам, российские захватчики прибегают к привычной тактике – террору мирного населения.

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"Ситуация остается напряженной. Хотя мы достаточно результативно работаем по врагу, но у них еще есть силы и резервы, которые они используют для обстрела мирного населения", – отметила Гуменюк.

Так, враг постоянно наносит авиационные удары по Бериславщине. В частности, бьет по жилым кварталам и сельскохозяйственным угодьям, чтобы выбить экономическую почву у восстанавливающегося региона.

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Уже началась осень, которая недолго будет радовать теплом. В скором времени упадут дожди, которые размоют дороги и ухудшат положение врага. Поэтому захватчики делают все возможное, чтобы быть готовыми к смене погоды.

"Они озадачены тем, что им нужно выбрать тот рубеж обороны, на котором они сумеют закрепиться перед существенным изменением погоды", – констатировала Гуменюк.

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