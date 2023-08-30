Такая ситуация для нашего ведения боевых действий не критична. Об этом 24 Канала заявила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, добавив, что хаотически разбросанные мины мешают прежде всего оккупантам.

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Мины разбросаны стихийно и бессистемно

Вода, которая после подрыва Каховского водохранилища долгое время не сходила, усложнила ситуацию. Людям нужна мощная гуманитарная помощь, но они не получают ее от оккупационных властей. Более того, россияне даже не допустили туда международные организации, которые смогли бы такую помощь оказать.

Что касается заминирования, то произошли взрывы вражеских минно-взрывных заграждений, которые сегодня превратились в стихийные минные поля на тех территориях, где когда-то стояла вода.

Мины разбросаны стихийно, бессистемно и бесконтрольно. Нет карты полей, поэтому очень часто, пытаясь протиснуться к берегу, оккупанты подрываются на своих же ловушках,

– сказала Наталья Гуменюк.

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Продолжаем контрбатарейную борьбу

Наталья Гуменюк подчеркнула, что сегодняшняя ситуация усложняет для россиян возвращение ранее захваченных позиций. Происходящее украинская сторона тщательно отслеживает и, не теряя сложившейся таким образом инициативы, продолжает контрбатарейную борьбу.

Огонь по тем местностям, где разбросаны их мины, более уязвим. Поэтому для нас это как дополнительное усиление с их же стороны,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

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