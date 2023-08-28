Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что восстановление дамбы Каховской ГЭС сверхважно для региона.

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У аграриев есть проблемы

Восстановление Каховской дамбы имеет большое значение в вопросе возобновления экономической деятельности Херсонской области – в частности, работы аграриев.

Оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, фактически уничтожили систему орошения. Ведь все каналы на территории Херсонской области зависят в большинстве своем от уровня воды в Каховском водохранилище. Теперь они не могут функционировать. И они не возобновят свою работу, пока не будет отстроена Каховская дамба,

– подчеркнул заместитель председателя Херсонского областного совета.

Если же этого не сделать, то:

на крупных территориях в регионе произойдут изменения в экологии;

проживание на этих территориях людей не будет комфортным.

Юрий Соболевский о необходимости восстановления Каховской ГЭС: смотрите видео

"А потому для восстановления экономической составляющей и обеспечения комфорта местного населения, проект восстановления Каховской ГЭС необходимо реализовать обязательно", –подчеркнул Юрий Соболевский.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина планирует восстановить Каховскую дамбу, чтобы обеспечить водой людей, проживающих в этом регионе. Однако восстановление Каховской ГЭС будет стоить более миллиарда гривен.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС