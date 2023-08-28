Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що відновлення дамби Каховської ГЕС є надважливим для регіону.
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Аграрії мають проблеми
Відбудова Каховської дамби має велике значення в питанні поновлення економічної діяльності Херсонської області – зокрема роботи аграріїв.
Окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, фактично знищили систему зрошення. Адже всі канали на території Херсонщині залежать в більшості від рівня води в Каховському водосховищі. Зараз вони не можуть функціювати. І вони не відновлять свою роботу, поки не буде відбудована Каховська дамба,
– підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради.
Якщо ж цього не зробити, то:
- на значних територіях в регіоні відбудуться зміни в екології;
- проживання на цих територіях людей не буде комфортним.
Юрій Соболевський про необхідність відновлення Каховської ГЕС: дивіться відео
"А тому для відновлення економічної складової та для забезпечення комфорту місцевого населення, проєкт відновлення Каховської ГЕС необхідно реалізувати обов'язково", – зазначив Юрій Соболевський.
Які наслідки підриву Каховської ГЕС
- Нагадаємо, що 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, яка розташована у Херсонській області, поблизу міста Нова Каховка. Вода стала швидко затоплювати населенні пункти на Херсонщині, почалася евакуація населення.
- Протягом наступних тижнів Каховське водосховище почало стрімко висихати. І внаслідок підриву окупантами Каховської дамби водосховище перетворюється фактично на пустелю.
- Проте навіть за два місяці після підриву Каховської ГЕС залишається підтопленим місто Гола Пристань, яке наразі є окупованим росіянами. Рівень води в місті залишається ще доволі високим.
- Також за повідомленням очільника МВС Ігоря Клименка, через підрив дамби постраждали 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. На цих територіях проживало близько 875 тисяч людей. Серед них: 34 особи загинули, 28 – дістали поранення, 39 – вважаються зниклими безвісти. Водночас було врятовано 716 людей, серед яких 30 дітей та 40 маломобільних осіб.