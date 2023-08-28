Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що відновлення дамби Каховської ГЕС є надважливим для регіону.

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Аграрії мають проблеми

Відбудова Каховської дамби має велике значення в питанні поновлення економічної діяльності Херсонської області – зокрема роботи аграріїв.

Окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, фактично знищили систему зрошення. Адже всі канали на території Херсонщині залежать в більшості від рівня води в Каховському водосховищі. Зараз вони не можуть функціювати. І вони не відновлять свою роботу, поки не буде відбудована Каховська дамба,

– підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради.

Якщо ж цього не зробити, то:

на значних територіях в регіоні відбудуться зміни в екології;

проживання на цих територіях людей не буде комфортним.

Юрій Соболевський про необхідність відновлення Каховської ГЕС: дивіться відео

"А тому для відновлення економічної складової та для забезпечення комфорту місцевого населення, проєкт відновлення Каховської ГЕС необхідно реалізувати обов'язково", – зазначив Юрій Соболевський.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна планує відновити Каховську дамбу, щоб забезпечити водою людей, які мешкають у цьому регіоні. Проте відбудова Каховської ГЕС коштуватиме понад мільярд гривень.

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