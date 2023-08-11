Місцеві жителі публікують у мережі відео з центру Голої Пристані, яке через два місяці після підриву росіянами Каховської ГЕС досі потерпає від підтоплення, пише 24 Канал.
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Гола Пристань потерпає від води
На кадрах чітко видно, що рівень води все ще досить високий. На жаль, люди, які залишилися в Голій Пристані, опинилися у заручниках окупантів, які вирішили не ліквідовувати наслідки власного теракту на Каховській ГЕС.
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Що відомо про підрив Каховської ГЕС і жертви серед населення
- Російські війська вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок терористичних дій росіян у зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів.
- Більшість з них на лівобережжі Херсонщини, яка географічно нижче за правий берег. Окупанти пішли на підрив Каховської ГЕС, попри те, що вода змила їхню лінію оборони.
- Міністр МВС України Ігор Клименко у липні повідомив, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. Мовиться про території, які контролює Україна.
- Зокрема, 29 людей загинуло у Херсонській області та двоє – у Миколаївській. Точних даних про жертви на тимчасово окупованих територіях немає. Російські пропагандисти повідомляли, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 57 людей, однак ці дані можуть бути значно применшені.
- Після підриву Каховської ГЕС Гола Пристань буквально перетворилося на озеро. Під водою опинилося близько 200 будинків. Люди допомагали одне одному, оскільки росіяни не проводили евакуацію і кинули цивільних напризволяще.
- Після того, як вода дещо відступила, у Голій Пристані у будинках почали знаходити мертвих людей. На моторошних фотографіях з Голої Пристані за 16 червня видно, як тіла загиблих людей виносять із затоплених будинків.