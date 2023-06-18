Агентство Reuters опублікувало фотографії з Голої Пристанні. На знімках, зроблених 16 червня, видно, як тіла загиблих людей виносять із затоплених будинків.

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Довідка. Гола Пристань розміщена всього за 15 кілометрів від Херсона, але на лівому березі Дніпра, який перебуває в окупації. Місто є одним з найбільш постраждалих від повені населених пунктів Херсонської області, проте окупанти не проводили евакуації та закрили місто на в'їзд та виїзд.

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На фото видно, як волонтери та комунальники забирають тіла місцевих жителів з затоплених будинках. Вода ще не зійшла до кінця, проте вже дозволяє зайти в приміщення.

Без респіраторів працювати у таких місцях неможливо. На одному з кадрів видно, як в одному з будинку тіла чоловіків лежать на воді, обличчям до низу. Усіх жертв загортають у чорні пакети та кладуть на вантажівку.

Зауважимо, що фотографії зробив фотограф Олександр Єрмоченко з Донецька, який давно співпрацює з Reuters. Проте він проживає на окупованій території та від 2014 року фіксує "русскій мір" зсередини. Російські загарбники часто пропускають його у прифронтові місця. Ймовірно через те, що він ніколи не звинувачує країну-агресорку у її злочинах.

Видання також не уточнює, куди повезуть тіла загиблих українців й що з ними робитимуть.

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