Агентство Reuters опублікувало фотографії з Голої Пристанні. На знімках, зроблених 16 червня, видно, як тіла загиблих людей виносять із затоплених будинків.
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Журналісти зафіксували моторошні кадри
На фото видно, як волонтери та комунальники забирають тіла місцевих жителів з затоплених будинках. Вода ще не зійшла до кінця, проте вже дозволяє зайти в приміщення.
Без респіраторів працювати у таких місцях неможливо. На одному з кадрів видно, як в одному з будинку тіла чоловіків лежать на воді, обличчям до низу. Усіх жертв загортають у чорні пакети та кладуть на вантажівку.
Зауважимо, що фотографії зробив фотограф Олександр Єрмоченко з Донецька, який давно співпрацює з Reuters. Проте він проживає на окупованій території та від 2014 року фіксує "русскій мір" зсередини. Російські загарбники часто пропускають його у прифронтові місця. Ймовірно через те, що він ніколи не звинувачує країну-агресорку у її злочинах.
Видання також не уточнює, куди повезуть тіла загиблих українців й що з ними робитимуть.
Що відомо про загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС
- На підконтрольних Україні територіях число загиблих внаслідок підриву ГЕС зросло до 16. Що стосується лівого берега, який перебуває в окупації, то російські загарбники офіційно повідомили про 29 загиблих людей. Водночас зрозуміло, що кількість жертв, на жаль, може бути значно вищою.
- На правому березі Дніпра з районів підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях Україна змогла евакуювати більш ніж 3 600 людей, ще 31 людина зникла безвісти. Наразі затопленими залишаються близько 1300 будинків.
- Поки Україна активно евакуювала місцевих, Росія не лише не проводила евакуації, а й закрила затоплені населені пункти на в'їзд та виїзд. Людей, які намагалися врятуватися своїми силами, окупанти не випускали. А волонтерські групи, які намагалися допомогти українцям, розстрілювали.