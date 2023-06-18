Агентство Reuters опубликовало фотографии из Голой Пристани. На снимках, сделанных 16 июня, видно, как тела погибших выносят из затопленных домов.
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Журналисты зафиксировали жуткие кадры
На фото видно, как волонтеры и коммунальщики уносят тела местных жителей из затопленных домов. Вода еще не взошла до конца, но уже позволяет зайти в помещение.
Без респираторов работать в таких местах невозможно. На одном из кадров видно, как в одном из дома тела мужчин лежат на воде, лицом вниз. Всех жертв заворачивают в черные пакеты и кладут на грузовик.
Отметим, что фотографии сделал фотограф Александр Ермоченко из Донецка, давно сотрудничающий с Reuters. Однако он проживает на оккупированной территории и с 2014 года фиксирует "русский мир" изнутри. Российские захватчики часто пропускают его в прифронтовые места. Вероятно, потому, что он никогда не обвиняет страну-агрессора в ее преступлениях.
Издание также не уточняет, куда повезут тела погибших украинцев и что с ними будут делать.
Что известно о погибших в результате подрыва Каховской ГЭС
- На подконтрольных Украине территориях число погибших в результате подрыва ГЭС возросло до 16. Что касается находящегося в оккупации левого берега, то российские захватчики официально сообщили о 29 погибших людях. В то же время понятно, что количество жертв, к сожалению, может быть значительно выше.
- На правом берегу Днепра из районов подтопления в Херсонской и Николаевской областях Украина смогла эвакуировать более 3 600 человек, еще 31 человек пропал без вести. В настоящее время затопленными остаются около 1300 домов.
- Пока Украина активно эвакуировала местных, Россия не только не проводила эвакуацию, но и закрыла затопленные населенные пункты на въезд и выезд. Людей, пытавшихся спастись своими силами, оккупанты не выпускали. А волонтерские группы, пытавшиеся помочь украинцам, расстреливали.