Побачене жахає та є черговим доказом того, що Росія вміє лише тероризувати, вбивати та знищувати все на своєму шляху. Про це пише 24 Канал.

Дізнайтеся більше Рівень води падає, проєкт тимчасової греблі вже в розробці: головне про підрив Каховської ГЕС

Що залишилося від Каховської ГЕС

Руїни та мілина.Такий вигляд зараз має Каховська гідроелектростанція. Окупанти підірвали її вночі 6 червня.

Це найбільша техногенна катастрофа в Європі за останнє десятиліття,

– наголосили в Укргідроенерго.

Читайте також Поради "охолонути" та фінішна пряма: чи виправдав саміт у Вільнюсі очікування України

Каховська ГЕС зараз: дивіться відео

Наслідки російського підриву: дивіться відео

Усе, що залишилося від гідроелектростанції: дивіться відео

На Запоріжжі спливають гранати й міни