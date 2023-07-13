Увиденное ужасает и является очередным доказательством того, что Россия умеет только терроризировать, убивать и уничтожать все на своем пути. Об этом пишет 24 Канал.
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Что осталось от Каховской ГЭС
Руины и мель. Так выглядит сейчас Каховская гидроэлектростанция. Оккупанты подорвали ее ночью 6 июня.
Это самая большая техногенная катастрофа в Европе за последнее десятилетие,
– отметили в Укргидроэнерго.
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Каховская ГЭС сейчас: смотрите видео
Последствия российского взрыва: смотрите видео
Все, что осталось от гидроэлектростанции: смотрите видео
На Запорожье всплывают гранаты и мины
- В ГСЧС сообщили, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС из-за спада воды все находившиеся на дне подозрительные предметы оказались на поверхности.
- Так, в Запорожской области всплыли противотанковые мины, гранаты и реактивный двигатель выстрела гранатомета.
- Только за последний месяц 28 раз саперы разминировали побережье водоемов, изъяли и уничтожили 34 боеприпаса.