Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области сообщает, что следствием подрыва Каховской ГЭС стало всплывание взрывоопасных предметов.
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Из-за спада воды все находившиеся на дне подозрительные предметы оказались на поверхности. Только за последний месяц 28 раз саперы проводили работы по разминированию на побережьях водоемов, во время которых изъяли и уничтожили 34 боеприпаса,
– сообщили в ГСЧС.
К примеру, 11 июля в Запорожье на берег Днепра вынесло две противотанковые мины, взрывник, гранату и реактивный двигатель выстрела гранатомета. Все эти вещи были уничтожены пиротехниками.
Фото опасных находок
Чрезвычайники показали, как работают с вынесенным водой на берег / ГСЧС
Следует понимать, что берега Днепра были ареной боевых действий во время Второй мировой войны, поэтому неизвестно, что именно затонуло тогда и угрожает нам сейчас.
Что делать, если вы увидели взрывоопасный предмет
не подходите к находке
не трогайте ее руками и не влияйте на нее механически
сообщите в экстренные службы
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
Последствия от уничтожения гидроэлектростанции есть и для природы.
- Раньше на берег Абхазии вынесло трупы свиней.
- Своим преступлением россияне уничтожили редкий вид рыбы
- Херсонская область была известна своими арбузами: их выращивали почти 40%. Теперь цены на арбузы вырастут, потому что разлив Днепра осложнил сельское хозяйство.