Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области сообщает, что следствием подрыва Каховской ГЭС стало всплывание взрывоопасных предметов.

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Что именно выносит Днепр

Из-за спада воды все находившиеся на дне подозрительные предметы оказались на поверхности. Только за последний месяц 28 раз саперы проводили работы по разминированию на побережьях водоемов, во время которых изъяли и уничтожили 34 боеприпаса,

– сообщили в ГСЧС.

К примеру, 11 июля в Запорожье на берег Днепра вынесло две противотанковые мины, взрывник, гранату и реактивный двигатель выстрела гранатомета. Все эти вещи были уничтожены пиротехниками.

Фото опасных находок

Чрезвычайники показали, как работают с вынесенным водой на берег / ГСЧС

Актуально! Из-за военного положения нельзя посещать прибрежные водоемы – на это существует запрет с 7 апреля 2022 года. Его приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Следует понимать, что берега Днепра были ареной боевых действий во время Второй мировой войны, поэтому неизвестно, что именно затонуло тогда и угрожает нам сейчас.

Что делать, если вы увидели взрывоопасный предмет

не подходите к находке

не трогайте ее руками и не влияйте на нее механически

сообщите в экстренные службы

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховскую ГЭС взорвали россияне 6 июня. Она завершает Днепровский каскад гидроэлектростанций, а Каховское водохранилище охватывает Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области. Из-за подрыва Днепр вышел из берегов, смывая все на своем пути. Несколько дней стояла большая вода. В результате подрыва погибли люди, однако невозможно сказать, сколько именно: часть территории, на которой разлилась река, оккупирована.

Последствия от уничтожения гидроэлектростанции есть и для природы.