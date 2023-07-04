Сколько придется платить за арбузы в этом году

Как рассказала 24 Каналу Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики", в этом году на украинском рынке будут в основном импортные арбузы из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

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Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Хозяйствами населения выращивалось 93% арбузов – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось около 37% от общего объема производства этого вида агропродукции.

Эксперт добавляет, что это значительная доля, которую можно компенсировать путем импортных поставок. Следовательно, по прогнозным оценкам ученых, цена на ранние арбузы этим летом будет колебаться от 35 – 40 гривен за килограмм.

То есть 10-килограммовый арбуз обойдется вам ориентировочно в 350 – 400 гривен.

Каких цен на продукты ждать осенью

Еще раньше экономист Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, что осенью цены на продукты могут вырасти. В то же время подорожание может быть несущественным из-за замедления инфляции до 15,5% из заложенных 28%.

Причин для инфляции достаточно много. Факторов, влияющих на рост цен, много. Это расходы, рост зарплат, подорожание аренды и сырья, динамика курса гривны к доллару,

– объясняет Пендзин.

Он добавляет, что во время осенних полевых работ будут использовать дизель уже по новым ценам, которые подняли с 1 июля. Таким образом, большая доля расходов на топливо может повлиять на цены на зерновые.