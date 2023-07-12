Головне управління ДСНС України у Запорізькій області повідомляє, що наслідком підриву Каховської ГЕС стало спливання вибухонебезпечних предметів.
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Через спад води усі підозрілі предмети, які були на дні, опинилися на поверхні. Лише за останній місяць 28 разів сапери проводили роботи з розмінування на узбережжях водойм, під час яких вилучили та знищили 34 боєприпаси,
– повідомили у ДСНС.
Наприклад, 11 липня в Запоріжжі на берег Дніпра винесло дві протитанкові міни, вибухник, гранату та реактивний двигун пострілу гранатомету. Усі ці речі знищили піротехники.
Фото небезпечних знахідок
Надзвичайники показали, як працюють із тим, що винесло водою на берег / ДСНС
Слід розуміти, що береги Дніпра були ареною бойових дій під час Другої світової війни, тож не відомо, що саме затонуло тоді і загрожує нам зараз.
Що робити, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет
- не підходьте до знахідки;
- не чіпайте її руками та не впливайте на неї механічно;
- повідомте екстрені служби.
Що відомо про підрив Каховської ГЕС
Наслідки від знищення гідроелектростанції є і для природи.
- Раніше на берег Абхазії винесло трупи свиней.
- Своїм злочином росіяни знищили рідкісний вид риби
- Херсонщина була знана своїми кавунами: їх у цій області вирощували майже 40%. Тепер ціни на кавуни зростуть, бо розлив Дніпра ускладнив сільське господарство.