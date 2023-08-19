Власне, ще 6 червня загарбники зруйнували загату, яка стримувала воду в Дніпрі, дозволяла функціонувати гідроелектростанції та утворювала так зване Каховське море. Разом з тим очільник МВС Ігор Клименко заявив, що об'єкт не вдасться відновити.
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Непоправні наслідки підриву ГЕС
За словами посадовця, до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей. Там проживало близько 875 тисяч людей:
- 34 особи загинули;
- 28 – дістали поранення;
- 39 – вважаються зниклими безвісти;
Однак варто сказати, що завдяки діям відповідних служб було врятовано 716 людей. Серед них 30 дітей та 40 маломобільних осіб.
У результаті теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню,
– наголосив Клименко.
Окрім того, міністр внутрішніх справ зазначив, що поліцейські обстежили у постраждалих районах уже 11 тисяч квартир та 2,5 тисячі приватних будинків.
"Підрив станції призвів до проблем із водопостачанням на Півдні нашої держави. Майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води. До цього підвозу води людям залучено 75 одиниць техніки", – йдеться у джерелі.
Допомога українцям, що постраждали
- Нещодавно в Мінсоцполітики заявили про надання допомоги жителям Херсонської та Миколаївської областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- До 31 жовтня 2023 року можна подати заявку на грошову компенсацію. Сума допомоги становить 5 тисяч гривень.
- Важливо, що отримати виплату мають право лише ті громадяни, які на момент теракту перебували безпосередньо в постраждалих районах.