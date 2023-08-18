Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився новими кадрами Каховського водосховища, яке майже повністю зникло через підрив Каховської ГЕС 6 червня.

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"Колишнє Каховське водосховище"

Андрій Єрмак поділився відео із "колишнім Каховським водосховищем" у своєму телеграм-каналі. Там, де колись були мільйони кубометрів води, тепер немає й сліду від неї.

Нові кадри Каховського водосховища: дивіться відео

"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", – написав Андрій Єрмак.

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