Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поділився новими кадрами Каховського водосховища, яке майже повністю зникло через підрив Каховської ГЕС 6 червня.
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"Колишнє Каховське водосховище"
Андрій Єрмак поділився відео із "колишнім Каховським водосховищем" у своєму телеграм-каналі. Там, де колись були мільйони кубометрів води, тепер немає й сліду від неї.
Нові кадри Каховського водосховища: дивіться відео
"Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» - це шлях до відповідальності за екоцид та унеможливлення повторення таких злочинів у світі в майбутньому", – написав Андрій Єрмак.
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Каховське водосховище майже повністю пересохло і це відкриває Україні цікаві можливості для наступу. Росіяни з переляку підтягують нові підрозділи і будують фортифікаційні споруди. Каховське водосховище повністю зникло, а територія, яку воно займало, перетворилась на пустелю.
- Російські окупанти почали відновлювати свої окопи, які були затоплені, та намагаються повернутися на свої позиції. Депутат Херсонської облради розповів, що деякі люди з населених пунктів, які були затоплені через підрив Каховської ГЕС, повертаються до своїх домівок. Їхній побут важкий, є проблеми з питною водою. Крім того, там зафіксовані спалахи інфекційних хвороб.
- Після вчиненого теракту росіянами на Каховській ГЕС в Україні мають намір відбудувати станцію. Якщо підрахувати усі терміни реалізації проєкту відбудови, то на будівництво може піти до 10 років.