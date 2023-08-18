Глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился новыми кадрами Каховского водохранилища, которое почти полностью исчезло из-за подрыв Каховской ГЭС 6 июня.
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"Бывшее Каховское водохранилище"
Андрей Ермак поделился видео с "бывшим Каховским водохранилищем" в своем телеграмм-канале. Там, где когда-то были миллионы кубометров воды, теперь нет и следа от нее.
Новые кадры Каховского водохранилища: смотрите видео
"Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность" - это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем", - написал Андрей Ермак.
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- Каховское водохранилище почти полностью пересохло и это открывает Украине интересные возможности для наступления. Россияне с испуга подтягивают новые подразделения и строят фортификационные сооружения. Каховское водохранилище полностью исчезло, а территория, которую оно занимало, превратилась в пустыню.
- Российские оккупанты начали восстанавливать свои окопы, которые были затоплены и пытаются вернуться на свои позиции. Депутат Херсонского облсовета рассказал, что некоторые люди из населенных пунктов, которые были затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС, возвращаются в свои дома. Их быт тяжел, есть проблемы с питьевой водой. Кроме того, там зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний.
- После совершенного теракта россиянами на Каховской ГЭС в Украине намерены построить станцию. Если подсчитать все сроки реализации проекта восстановления, то на строительство может уйти до 10 лет.