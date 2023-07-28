Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Если раньше враг воспринимал Херсонщину как место, где можно "тихо пересидеть", то теперь и здесь стало опасно для россиян, да и вообще безопасного места для оккупантов уже нет на нашей земле.
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"Каховское море абсолютно высохло и на сегодня Днепр вернулся в небольшое русло. Русло самого Днепра сместилось ближе к правому берегу, а реки Конка – ближе к левому, однако это небольшие ложа рек", – отметил депутат.
Он подчеркнул, что Каховское водохранилище полностью исчезло, а территория, которую оно занимало, превратилась в пустыню.
Россияне опасаются наступления ВСУ со стороны Каховского водохранилища: смотрите видео
Оккупанты боятся наступления ВСУ
Российские войска опасаются, что ВСУ могут начать форсирование, поэтому увеличивают свое присутствие от Каховки и выше по побережью бывшего водохранилища. Там противник наращивает силы, наблюдается создание новых фортификационных сооружений.
"У оккупантов паника, потому что они бросают свое усиление и на побережье водохранилища, и в район Антоновского моста, фактически уменьшая возможность укрепления на Запорожском направлении. В рядах россиян наблюдается определенная деморализация", — сказал Сергей Хлань.
Ситуация в районе Каховского водохранилища
- В Укргидроэнерго сообщили, что на дне уничтоженного россиянами Каховского водохранилища начала прорастать трава. На обнародованном видео видно, как изменилась местность.
- Между тем, на левом берегу Херсонской области еще есть подтопление, но вода постепенно отходит. Российские оккупанты начали восстанавливать свои окопы и пытаются возвратиться на позиции.
- 25 июля во временно оккупированной Каховке прозвучало 30 взрывов. Оккупанты жаловались на большие потери.