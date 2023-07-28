Об этом 24 Каналу сказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Если раньше враг воспринимал Херсонщину как место, где можно "тихо пересидеть", то теперь и здесь стало опасно для россиян, да и вообще безопасного места для оккупантов уже нет на нашей земле.

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"Каховское море абсолютно высохло и на сегодня Днепр вернулся в небольшое русло. Русло самого Днепра сместилось ближе к правому берегу, а реки Конка – ближе к левому, однако это небольшие ложа рек", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что Каховское водохранилище полностью исчезло, а территория, которую оно занимало, превратилась в пустыню.

Россияне опасаются наступления ВСУ со стороны Каховского водохранилища: смотрите видео

Оккупанты боятся наступления ВСУ

Российские войска опасаются, что ВСУ могут начать форсирование, поэтому увеличивают свое присутствие от Каховки и выше по побережью бывшего водохранилища. Там противник наращивает силы, наблюдается создание новых фортификационных сооружений.

"У оккупантов паника, потому что они бросают свое усиление и на побережье водохранилища, и в район Антоновского моста, фактически уменьшая возможность укрепления на Запорожском направлении. В рядах россиян наблюдается определенная деморализация", — сказал Сергей Хлань.

Ситуация в районе Каховского водохранилища