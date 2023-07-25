Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что у россиян в ночь на 25 июля прозвучало по меньшей мере 30 взрывов. Буквально 24 июля у врагов прилетело в склад во временно оккупированном Крыму, пишет 24 Канал.

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Что происходило на Херсонщине

Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз,

– заявил советник мэра Мариуполя.

По его словам, враги уже начали жаловаться на значительные потери.

Громко во временно оккупированной Каховке: смотрите видео

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Взрывы у оккупантов на временно оккупированных землях