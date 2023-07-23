Известно, что здание было разрушено вечером 22 июля. Был ли предатель на момент инцидента в доме – неизвестно, передает 24 Канал.
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Дом "городского головы" сгорел дотла
Местные телеграм-каналы сообщают, что дом гауляйтера Журавко сгорел дотла. Из открытых источников известно, что его недвижимость находится на улице Крылова, 165.
Адрес дома гауляйтера / фото из телеграм-каналов
Где расположен дом предателя / фото из соцсетей
Информацию о расположении дома Журавко по этому адресу подтверждают и документы на земельную собственность.
Право на собственность Журавка / скриншот из соцсетей
Также в сети публикуют последствия разрушения дома гауляйтера Журавко.
Разрушенный дом Журавка / Фото из соцсетей
Отметим, что Журавка был назначен так называемым "городским головой" Алешек в мае 2022 года. До полномасштабного вторжения Журавко занимал должность директора коммунального предприятия "Алешки". Также известно, что Журавко в 2020 году баллотировался на парламентских и местных выборах от партии херсонского предателя Владимира Сальдо.
Кроме того, Георгий Журавко – родной дядя коллаборанта Алексея Журавко, которого ликвидировали 25 сентября 2022 года. Тогда произошел прилет в гостиницу в центре Херсона, где жили русские военные и Журавко.
Российские захватчики "самоликвидируются"
- 22 июля в Запорожской области погиб российский "военкор" Ростислав Журавлев. Кремлевский прихвостень приехал на Запорожское направление делать сюжет о кассетных боеприпасах. Ирония судьбы состоит в том, что погиб Журавлев от ранения кассетным боеприпасом.
- ВСУ 19 июля "демобилизовали" командира российской бригады Дениса Иванова с позывным "Ташкент". Он командовал 2-й отдельной бригадой незаконного террористического формирования "ЛНР". Более того, он участвовал в оккупации Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.
- В Бердянске "самоликвидировался" российский генерал-лейтенант Олег Цоков. К слову, он получил в сентябре 2022 года серьезное ранение, но выжил. В июле его так называемый "командный пункт" в элитном отеле "Дюна" оказался под атакой.