Известно, что здание было разрушено вечером 22 июля. Был ли предатель на момент инцидента в доме – неизвестно, передает 24 Канал.

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Дом "городского головы" сгорел дотла

Местные телеграм-каналы сообщают, что дом гауляйтера Журавко сгорел дотла. Из открытых источников известно, что его недвижимость находится на улице Крылова, 165.



Адрес дома гауляйтера / фото из телеграм-каналов



Где расположен дом предателя / фото из соцсетей

Информацию о расположении дома Журавко по этому адресу подтверждают и документы на земельную собственность.



Право на собственность Журавка / скриншот из соцсетей

Также в сети публикуют последствия разрушения дома гауляйтера Журавко.



Разрушенный дом Журавка / Фото из соцсетей

Отметим, что Журавка был назначен так называемым "городским головой" Алешек в мае 2022 года. До полномасштабного вторжения Журавко занимал должность директора коммунального предприятия "Алешки". Также известно, что Журавко в 2020 году баллотировался на парламентских и местных выборах от партии херсонского предателя Владимира Сальдо.

Кроме того, Георгий Журавко – родной дядя коллаборанта Алексея Журавко, которого ликвидировали 25 сентября 2022 года. Тогда произошел прилет в гостиницу в центре Херсона, где жили русские военные и Журавко.

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