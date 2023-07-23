В то же время враг на этом участке применяет запрещенные зажигательные снаряды. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Враг не сможет вернуться на свои позиции
Таким образом, захватчики пытаются выжечь все, что может примыкать к переправе, в том числе зеленые насаждения или здания. Россияне пытаются расширить себе обзор, чтобы видеть, что будут делать Силы обороны.
Разрушение этой местности со стороны врага продолжается. Иногда захватчики используют на этом участке и управляемые авиабомбы. Хотя больше тяготеют к Береславскому району – там чаще происходят бомбардировки.
На участке Антоновского моста как с правого, так и с левого берега оккупанты пытаются держать максимальный контроль над ситуацией, поскольку опасаются продвижения Сил обороны. Мы же остаемся пока в рамках контрбатарейной борьбы. Продолжаем обстреливать и плотно вытеснять врага, чтобы у него больше не было шансов на возвращение на эти позиции,
– сообщила руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг"
Для того чтобы украинские защитники могли закрепиться на этом участке, нужно выровнять полосу не менее 30 километров. В настоящее время работа продолжается.
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Ситуация на Юге Украины: коротко
- Ожесточенные бои продолжаются на Юге Украины между нашими воинами и оккупантами. В Минобороны Великобритании предположили, что ситуация обостряется в районе дельты Днепра. Там отметили, что с начала июля 2023 года, вероятно, усилились бои в районе низовья Днепра.
- Россияне наделали немало горя совершив подрыв Каховской ГЭС. Сейчас вода почти отошла с левого берега, поэтому враг пытается восстановить свои позиции. Оккупанты массово ремонтируют свои фортификационные сооружения, вырубают лес в Алешках и строят окопы.
- 15 июля в сети появилось видео с оккупированных Алешек в Херсонской области. На нем зафиксирован прилет по территории местного яхт-клуба "Цюрупинская Конка", который накануне засветили российские военкоры.