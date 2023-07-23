Водночас ворог на цій ділянці застосовує заборонені запальні снаряди. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Ворог не зможе повернутися на свої позиції
У такий спосіб загарбники намагаються випалити усе, що може примикати до переправи, зокрема зелені насадження або будівлі. Росіяни намагаються розширити собі огляд, щоб бачити, що робитимуть Сили оборони.
Руйнування цієї місцевості з боку ворога продовжується. Час від часу загарбники використовують на цій ділянці й керовані авіабомби. Хоча більше тяжіють до Береславського району – там частіше відбуваються бомбардування.
На ділянці Антонівського мосту як з правого, так і з лівого берега окупанти намагаються тримати максимальний контроль над ситуацією, оскільки побоюються посування Сил оборони. Ми ж залишаємося поки у межах контрбатарейної боротьби. Продовжуємо обстрілювати та щільно витісняти ворога, щоб він більше не мав шансів на повернення на ці позиції,
– повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь"
Для того, щоб українські захисники могли закріпитися на цій ділянці потрібно вирівняти смугу у щонайменше 30 кілометрів. Наразі робота триває.
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Ситуація на Півдні України: коротко
- Запеклі бої тривають на Півдні України між нашими воїнами та окупантами. У Міноборони Великої Британії припустили, що ситуація загострюється в районі дельти Дніпра. Там зазначили, що з початку липня 2023 року, імовірно, посилилися бої в районі пониззя Дніпра.
- Росіяни наробили чимало горя здійснивши підрив Каховської ГЕС. Наразі вода майже відійшла з лівого берега, тож ворог намагається відновити свої позиції. Окупанти масово ремонтують свої фортифікаційні споруди, вирубують ліс в Олешках і розбудовують окопи.
- 15 липня у мережі з'явилося відео з окупованих Олешок на Херсонщині. На ньому зафіксовано приліт по території місцевого яхт-клубу "Цюрупинська Конка", який напередодні засвітили російські воєнкори.