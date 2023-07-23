Водночас ворог на цій ділянці застосовує заборонені запальні снаряди. Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Ворог не зможе повернутися на свої позиції

У такий спосіб загарбники намагаються випалити усе, що може примикати до переправи, зокрема зелені насадження або будівлі. Росіяни намагаються розширити собі огляд, щоб бачити, що робитимуть Сили оборони.

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Руйнування цієї місцевості з боку ворога продовжується. Час від часу загарбники використовують на цій ділянці й керовані авіабомби. Хоча більше тяжіють до Береславського району – там частіше відбуваються бомбардування.

На ділянці Антонівського мосту як з правого, так і з лівого берега окупанти намагаються тримати максимальний контроль над ситуацією, оскільки побоюються посування Сил оборони. Ми ж залишаємося поки у межах контрбатарейної боротьби. Продовжуємо обстрілювати та щільно витісняти ворога, щоб він більше не мав шансів на повернення на ці позиції,

– повідомила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь"

Для того, щоб українські захисники могли закріпитися на цій ділянці потрібно вирівняти смугу у щонайменше 30 кілометрів. Наразі робота триває.

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Зауважимо, що мости є важливою ціллю з військової точки зору, оскільки можуть відігравати значну роль у логістиці сторін. Антонівський міст не єдиний, що зазнав руйнувань від початку повномасштабного вторгнення. 22 червня Чонгарський міст, що з'єднував Херсонщину з окупованим Кримом перетворився на решето.

Ситуація на Півдні України: коротко