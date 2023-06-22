До слова, під атаку потрапив і Чонгарський міст. Все, що відомо про пошкодження переправи та ниття окупантів, – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Міст перетворився в решето

Телеграм-канали окупантів повідомляють, що ЗСУ буцімто атакували міст далекобійними ракетами Storm Shadow.

Удар по Чонгарському мосту ЗСУ завдали приблизно о п'ятій ранку. Снаряд пробив міст наскрізь у двох місцях. Також пошкоджено дорожнє покриття дублюючого мосту,

– бідкаються росіяни.

Як зазначає так званий голова півострова Сергій Аксьонов, вибухотехніки проводять на мосту експертизу для оцінки типу боєприпасу, а профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна.

На фото, які поширили у соцмережах видно, що міст перетворився в решето, є значні ушкодження.

Пошкоджений Чонгарський міст / Фото з соцмереж

Що відомо про Чонгарський міст

Чонгарський міст проходить через затоку Сиваш на перегоні Новоолексіївка – Джанкой. У 2014 році, у відповідь на окупацію Криму Росією, уряд України доручив замінувати старий та новий мости з українського боку.



25 квітня Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Чонгарський міст був замінований, але українським військовим протистояли сили, що переважали у 15 разів. Раніше в мережі поширювали інформацію, що нібито перед російським вторгненням в Україну Чонгар розмінували.

Який зараз вигляд має "втомлений міст": дивіться відео з мережі

Причиною міг бути "землетрус"

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що є декілька версій того, що відбулося. Зокрема, причиною може бути землетрус, який сколихнув тимчасово окупований Крим. Відчули поштовхи поблизу Севастополя.

Інша версія – що міст через Чонгар нарешті почав розміновуватися, але недобрим чином для окупантів. І зараз ми говоримо, що процес деокупації українського Криму розпочався, і зараз є продовження,

– наголосив Братчук.

Де розташований Чонгарський міст: дивіться карту

Яке значення для окупантів має Чонгарський міст

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що пошкодження мосту у Чонгарі має дуже велике значення.

По-перше, це удар по військовій логістиці окупантів. Деякі пропагандисти вже написали панічні публікації про міст (коли підірвали ГЕС, вони мовчали – значить, міст у Чонгарі прямо зачіпає їх інтереси).

По-друге, психологічний вплив на окупантів та окупаційну владу. Немає жодного місця на території Херсонщини, де б вони могли почувати себе в безпеці.

Соболевський підкреслив, що відпрацювання по таких об'єктах прямо вказує на те, що характер бойових дій на Півдні в недалекій перспективі стане більш динамічним.

Відео одразу після прильоту по Чонгарському мосту: дивіться відео

Зверніть увагу! Крим із Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – в районі Джанкоя через Чонгар. Остання – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.

Реакція ГУР

Представник української військової розвідки Андрій Юсов прокоментував події на Чонгарському мосту.

"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", – наголосив Юсов.

Він додав, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після звільнення цих окупованих територій. І це обов'язково станеться.

"Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", – сказав представник ГУР.

Пропагандист бідкається на удари по Чонгарському мосту: відео