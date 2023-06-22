Український Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію про землетрус у Криму. Землетрус з району Криму було зареєстровано технічними засобами виявлення Головного центру спеціального контролю.
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Землетрус був на глибині 10 кілометрів
Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8.
Головний центр спеціального контролю повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.
"Останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого 2023 року, магнітудою 4,0", – мовиться у повідомленні.
За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів.
В окупованому Криму паніка через землетрус
Підземні поштовхи спричинили неабияку паніку в окупованому Криму. Жителі захопленого Росією Криму бідкаються, що прокинулися о 5:30 ранку від того, що тряслося ліжко.
Також людей налякало те, що тряслися будинки й рухалися меблі, зокрема шафи та люстри. Мешканці окупованого Криму не розуміють, чи це була робота так званої російської ППО, чи все ж таки землетрус.
У мережі пишуть, що землетрус відчули в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та на південному узбережжі Криму.