Український Головний центр спеціального контролю підтвердив інформацію про землетрус у Криму. Землетрус з району Криму було зареєстровано технічними засобами виявлення Головного центру спеціального контролю.

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Землетрус був на глибині 10 кілометрів

Джерело землетрусу було в північній частині Чорного моря, 50 кілометрів на південь від узбережжя півострова Крим, на глибині 10 кілометрів. Магнітуда – 4,8.

Головний центр спеціального контролю повідомив, що землетрус не несе загрози для населення України.

"Останній подібний землетрус з району Криму був 27 лютого 2023 року, магнітудою 4,0", – мовиться у повідомленні.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр теж інформує про землетрус, але пише про магнітуду 4,7. У повідомленні мовиться, що землетрус стався за 59 кілометрів на південь від Севастополя.

За даними центру, землетрус був о 05:42 на глибині 10 кілометрів.

В окупованому Криму паніка через землетрус

Підземні поштовхи спричинили неабияку паніку в окупованому Криму. Жителі захопленого Росією Криму бідкаються, що прокинулися о 5:30 ранку від того, що тряслося ліжко.

Також людей налякало те, що тряслися будинки й рухалися меблі, зокрема шафи та люстри. Мешканці окупованого Криму не розуміють, чи це була робота так званої російської ППО, чи все ж таки землетрус.

У мережі пишуть, що землетрус відчули в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та на південному узбережжі Криму.